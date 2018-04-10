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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 07:17 م

اعترافات العصابة الدولية لسرقة الفيلات والقصور بالقاهرة الجديدة

اعترافات العصابة
مصطفى حربى
dostor.org/2124053

أدلى أعضاء العصابة الدولية لسرقة المساكن بالقاهرة، باعترافات تفصيلية عن جرائمهم في سرقة قاطني المناطق الراقية خاصة القاهرة الجديدة، لتحقيق الثراء السريع.

وأكد المتهمون "كرستيان كاميلو" و"لويس دانيال"، وخورمان فرنلدو، و"مايكل همبرتو"، و"دنيال همبرتو"، و"كرستيان استيبان"، يحملون جنسية كولومبية، أن حاجتهم إلى المال دفعتهم إلى ارتكاب جرائم السرقة.

وأضاف المتهمون، أنهم استخرجوا جوازات سفر مزورة لاستخدامها في مغادرة البلاد عقب علمهم بإدراجهم على قوائم الترقب والمنع من السفر، وسهولة التنقل بين البلدان المختلفة، موضحين بأنهم كانوا يعتزمون السفر في ذات اليوم الذي تم ضبطهم متوجهين إلى إحدى الدول الأجنبية، إلا أن رجال الشرطة ألقوا القبض عليهم قبل مغادرتهم البلاد.

وأشار المتهمون إلى تكوينهم تشكيلا عصابيا بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم السرقات من داخل المجمعات السكنية بنطاق القاهرة الجديدة بأسلوب "التسلق، الضغط على الشباك" باستخدام الأدوات، وبلغت الجرائم نحو 11 واقعة.

وعثرت الشرطة على مشغولات ذهبية، وزنت 2.130 كيلو جرام، و200 جرام ألماس، و14 ألف جنيه، و575 دولارا، و629 يورو، ومجموعة عملات أجنبية، كما عثر رجال المباحث على 25 ساعة، وميزان، و8 نظارات ماركات مختلفة و8 حافظات نقود.

وكانت أجهزة الأمن بالمديرية ألقت القبض على عصابة كولومبية من 4 أشخاص، في إحدى الوحدات السكنية المستأجرة، بمنطقة عابدين، بعد ارتكابهم سرقة 11 فيلا وقصرا، بالتجمع الخامس والقاهرة الجديدة.

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