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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:44 ص

ارتفاع أسعار «الجرانيت» اليوم

ارتفاع أسعار «الجرانيت»
علا العلاف
dostor.org/2124052

شهدت أسعار الجرانيت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل الجاري، ورصدت «الدستور» في جولة ميدانية لورش تصنيع الجرانيت، اليوم الأربعاء، ارتفاع سعر المتر الطولي بين 30-50 جنيها؛ بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي علي الجرانيت، حسب محمد عبدالمقصود، صاحب مصنع رخام وجرانيت.

وبلغ سعر متر الجرانيت غزال أصفر بين 250-350 جنيهًا، في حين بلغ سعر متر الجرانيت فيري غزال أخضر 250 – 360 جنيهًا، ومتر الجرانيت رويال 270- 370 جنيهًا، وسعر الجرانيت فرسان بين 270-380 جنيهًا للمتر.

في حين بلغ تراوح سعر متر الجرانيت روزه هودي بين 230- 330 جنيهًا، مقابل تراوح سعر متر الجرانيت حلايب بين 250- 350 جنيهًا، وأحمر أسوان بين 270- 370 جنيهًا للمتر.

كما بلغ سعر متر الجرانيت رمادي شركة 270- 370 جنيهًا، وروزه النصر تراوح سعره بين 230 – 330 جنيهًا للمتر، وجرانيت نيرو أسوان بين 350-550 جنيهًا للمتر.

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