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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 07:14 م

بالصور.. ريم الباردوي تتردد في تصوير مشهد «كرين كاميرا»

ريم الباردوي
ريم الباردوي
عربي السيد
dostor.org/2124047

أصيبت الفنانة ريم البارودي بحالة من القلق أثناء تصوير مشهد ضمن مسلسل "30 ليلة وليلة"، تظهر من خلاله على "كرين الكاميرا"، وقالت: "خايفة من تصوير هذا المشهد"؛ مما جعل المخرج إبرام نشأت يشرحه لها بشكل مفصَّل، لتنفذه.
مسلسل "30 ليلة وليلة" تدور أحداثه في إطار كوميدي، يُبرز السلبيات في المجتمع وكيفية حلها، ويتكون من حلقات منفصلة، وسيتم تصويره بين القاهرة والبحر الأحمر، وهو بطولة "سعد الصغير، ريم البارودي، ماهي نور، نرمين ماهر، إيمان السيد، حسام داغر"، وفكرة وإنتاج بلال صبري، وإخراج إبرام نشأت.

بالصور.. ريم الباردوي تتردد في تصوير مشهد «كرين كاميرا»
بالصور.. ريم الباردوي تتردد في تصوير مشهد «كرين كاميرا»
بالصور.. ريم الباردوي تتردد في تصوير مشهد «كرين كاميرا»
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