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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 07:13 م

قطر تعرض على إيران الاستثمار في موانئها

عبدالله الخنجي
عبدالله الخنجي
محمد عمر
dostor.org/2124043

عرضت قطر، اليوم الثلاثاء، على إيران الاستثمار في موانئها، لمواجهة المقاطعة العربية التي تتعرض لها بسبب دعمها للجماعات الإرهابية.

وأكد الرئيس التنفيذي لموانئ قطر عبدالله الخنجي، اليوم، أن مدينة بوشهر تشكل أفضل نقطة اتصال للتبادل التجاري بين قطر وايران، بفضل موانئها.

وقال الخنجي في تصريحات للصحفين: "توفر البنى التحتية المينائية في بوشهر، سهل لنا إمكانية اختيار هذه المحافظة للتعاون التجاري الاقليمي والنقل البحري، لكن هناك حاجة للقيام بتنسيقات في هذا القطاع، ولهذا الغرض قمنا اليوم بزيارة إلى بوشهر"، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وأعلن الخنجي استعداد قطر للاستثمار في محافظة بوشهر، قائلا: "بالطبع تفقدنا موانئ خوزستان وهرمزكان، وبالتالي توصلنا إلى هذه النتيجة أن بوشهر تحظى بميزات أكبر للتواصل التجاري عبر الموانئ بين إيران وقطر".

ويجري عبدالله الخنجي زيارة إلى إيران على رأس وفد اقتصادي كبير، في إطار تعزيز العلاقات مع طهران.

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