محمد فودة يكتب: 3 وجوه

لا تُفارقنى قناعتى التامة بأن حياة الفنان شأن خاص، ليس لأحد أن يقترب منها أو يفتش فيها.. لكننى لا أستطيع تجاهل ضرورة أن يحترم الفنان جمهوره الذى منحه مجده وجعله فى السماء، ومن بين أبجديات هذا الاحترام أن يبتعد الفنان عن القيل والقال، وينأى بنفسه عن الشائعات التى يكون هو نفسه سببًا فى إطلاقها.

أعرف أن هناك من بين الفنانين من يمتلك شهوة للشهرة لا تتبدد، لذلك فهو لا يتردد عن وضع نفسه فى دائرة غامضة، تجعل الناس يتحدثون عنه طوال الوقت، ولا يهمه إن كان الكلام بالحق أو الباطل، المهم أن يتحدثوا عنه طوال الوقت.

قفزت إلى ذهنى هذه الأفكار وأنا أتابع ما جرى من وعلى ثلاثة من النجوم الكبار، وتساءلت: لماذا لا يكون كل نجومنا على قدر من المسئولية يجعلهم بعيدين عن الشبهات؟، وهنا قد تأتى المطربة شيرين التى أعلنت زواجها بشكل واضح من المطرب حسام حبيب نموذجًا على ذلك، وهو ما لم يفعله حتى الآن عمرو دياب الذى ترك جمهوره لشهور طويلة يضرب أخماسًا فى أسداس بحثًا عن حقيقة علاقته بالممثلة دينا الشربينى، فما يقوله شىء، وما يفعله على الأرض، وهو كثير، شىء آخر تمامًا.

وبين شيرين وعمرو دياب يظهر لى نموذج هو الأكثر غموضًا على الإطلاق فى الوسط الفنى، أتحدث تحديدًا عن ياسمين صبرى التى تطاردنا أخبارها الخاصة أكثر من أخبارها الفنية.. أما لماذا أقول إنها الأكثر غموضًا، فهذه قصة خاصة جدًا ننفرد بها هنا.

هل لى أن أفصّل لكم ما أجملته؟.. هذا حقكم بالطبع.





الجريئة.. شيرين تواجه الجميع بالإعلان رسميًا عن زواجها



استيقظ رواد مواقع التواصل الاجتماعى على خبر زواج المطربة شيرين والمطرب حسام حبيب، وفى غمضة عين ينتشر الخبر ويسرى كالنار فى الهشيم، وينقسم الناس بين مؤيد للخطوة التى أقدمت عليها شيرين، وبين معارض يرى أنها ما كان يجب عليها أن تخطو مثل هذه الخطوة، فى إشارة إلى بعض القصص والحكايات حول تلك العلاقة، وكيف كانت مجرد شائعة يتناقلها الناس همسًا وفى الجلسات الخاصة وداخل الغرف المغلقة، إلى أن تطورت لتصبح على هذا النحو فى العلن وبشكل لا يقبل الشك.. وتشتد التعليقات حول الحدث، لتصل فى بعض الأحيان إلى حد التجريح والخوض فى الأعراض.

إلى هنا والأمر يبدو طبيعيًا فى مثل هذه الحالة التى تنتشر عادة فى الوسط الفنى، ولكن اللافت للنظر فى هذا الأمر هو تلك الجرأة التى اتسمت بها شيرين حين قامت بنشر فيديو خاص بعقد القران، لتقطع الشك باليقين ولتؤكد أيضًا أنها شخصية سوية تتسق مع ذاتها، حيث أكدت للجميع أنها تستحق وعن جدارة أن تحمل لقب «الجريئة».

لم تتوقف جرأة شيرين عند حد إعلان الزواج، بل قامت صفحتها الرسمية بنشر فيديو للفرح، ولم يكن هذا الفيديو مجرد وسيلة للتأكيد على صحة الخبر، بل جاء متضمنًا رسالة إنسانية فى منتهى القوة، حيث ظهرت فى الفيديو بنتا شيرين وهما يرقصان وتبدو عليهما علامات السعادة، فى إشارة واضحة إلى أن هذا الزواج لم يأتِ على حساب سعادة أسرتها بل إنه كان سببًا فى إسعاد تلك الأسرة، وأن بنتيها على وفاق تام مع حسام حبيب، فاكتسبت شيرين تعاطف كل من شاهد الفيديو؛ لما به من مشاعر إنسانية رفيعة المستوى.

يكفى شيرين أنها لم تفعل كما يفعل الآخرون الذين يلجأون إلى أساليب اللف والدوران والمراوغة، حيث نجدها صادقة مع نفسها ومع جمهورها، فهى ارتبطت بالشخص الذى أحبته دون أن تتردد لحظة، وبالفعل تحول هذا الاختيار إلى واقع يلمسه الجميع، وأصبح هذا الاختيار معروفًا للجميع، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو من خلال ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، والتى وصلت أيضًا إلى حد التجريح ونشر صور لحسام حبيب وزوجته السابقة، والتى تظهر فيها شيرين باعتبارها صديقة الأسرة، ولكن فى المقابل تناقل البعض صورًا لشيرين وحسام أثناء عقد القران وسط حالة من البهجة التى تعلو وجوه الحضور.



الغامضة.. ما الذى تخفيه ياسمين صبرى عن جمهورها؟



تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعى أخبارًا تفيد بأن ياسمين صبرى تزوجت من رجل أعمال كويتى ثرى، أهداها مجموعة من المجوهرات باهظة الثمن، ويقيمان الآن فى إحدى الدول الأوروبية حيث يقضيان هناك شهر العسل.

صدّق كثيرون الخبر ربما لمعرفتهم بأن طموح ياسمين بلا حدود، خاصة فى الشهرة والثروة، ثم إنها لم تنفِ ما تردد عن هذه العلاقة حتى الآن.

ما جرى لم يكن زواجًا، وسأقول لكم ما لن تجدوه فى مكان آخر، فياسمين صبرى لم تتزوج من رجل أعمال كويتى ثرى كما تردد، وإنما هى على علاقة قوية بشاب يُدعى يعقوب بوشهرى، وهو أشهر وأهم «فاشونيست» «رجل» فى الكويت، ويحتل رقم واحد فى هذا المجال، ويقوم حاليًا بعمل حملة دعاية لإحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال المجوهرات، وقد اختارها لتشاركه فى هذا العمل.

انتهت المعلومات، لكن لم تنته الحكاية، فياسمين صبرى مطالبة بتوضيح علاقتها بهذا الشاب، هل العلاقة بينهما علاقة عمل، أم أن هناك ما هو أكثر وسيتم الإعلان عنه قريبًا؟، ثم متى تلتفت ياسمين إلى عملها وتكف عن الجرى وراء المشاهير فى دنيا البيزنس؟، فهى تعشق الاقتراب منهم، وهو ما يفسر تعاونها مع الشاب الكويتى المشهور والثرى فى الوقت نفسه.

صمت ياسمين صبرى جعل الجميع يصدق أنها على علاقة بالشاب الكويتى، لكن حق جمهورها، الذى أتحدث عنه، يجب أن يدفعها للحديث، فما ظهر فى الفيديو الترويجى لعملها مع بوشهرى الكويتى يشير إلى أن العلاقة أكثر من عمل، وهو أمر لم يخفَ أبدًا على من شاهدوا الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعى، فهل تتحدث ياسمين، أم تتجاهل جمهورها؟



المغرور.. ما يحجبه عمرو دياب يفضحه ملهى الزمالك الليلى



صدّعنا عمرو دياب، بلقب الهضبة الذى أطلقه على نفسه فى غفلة من الزمن، تلك الهضبة التى اكتشفنا فى نهاية المطاف أنها مجرد هضبة من ورق، وربما فى الحقيقة لا ترتقى حتى لمستوى أن تصبح مجرد «كومة من التراب».

فالهضبة الذى يتغنى بالأغانى النبيلة، فجأة ودون مقدمات نجده بطلًا لحكايات وقصص غريبة وعجيبة ما يجب أن تكون صادرة عنه.. وآخر تلك الحكايات تتمثل فى العلاقة التى تربطه بالفنانة الشابة دينا الشربينى، وحينما أتحدث عنها هنا فإننى لا أتحدث عن «سر»، فهى علاقة ليست جديدة وقد مرت عليها شهور وشهور ويعرفها كثيرون، لكن اللافت للنظر أن عمرو دياب، وهو فنان كبير له اسمه وله جمهوره، لم يكن على قدر من الجرأة ليخرج علينا موضحًا طبيعة تلك العلاقة.

ولكن كيف يوضح عمرو دياب تلك العلاقة وهى علاقة واضحة وضوح الشمس، فحينما انتشرت أخبار تفيد بأنهما على خلاف، ذهب إليها أثناء تصويرها أحد المسلسلات وشاهده فريق العمل وهو يتودد إليها محاولًا إرضاءها بشتى الطرق، وتشهد على ذلك أيضًا سهراتهما فى ملهى ليلى شهير بالزمالك.

والحق يقال، فإن كل الشواهد تؤكد أن تلك العلاقة ليست مجرد علاقة صداقة عادية بل إنها الآن وبكل تأكيد قد دخلت فى منطقة الارتباط، حتى وإن كان هذا الارتباط مجرد ارتباط «سرى» غير معلن ويتم الإفصاح عنه فى أضيق الحدود ووسط مجموعة قليلة جدًا من أصدقائهما الذين يشاركونهما السهرات فى هذا الملهى الليلى بالزمالك.

ما يحدث فى سهرات الملهى الليلى شىء مؤسف ولا يجب أن يصدر من نجم بحجم عمرو دياب، وفنانة تشق طريقها فى الوسط الفنى هى دينا الشربينى، لكن يبدو أن عمرو دياب، ولفرط غروره يتحرك وكأن أحدًا لن يراه، وإذا رآه أحد فلن يستطيع أن يحاسبه.