استقالة رئيس بلدية طهران بعد ادعاءات عن تلقيه تهديدات بالاعتقال

أعلن مجلس بلدية طهران الثلاثاء، عن استبدال رئيس البلدية المستقيل الاصلاحي محمد علي نجفي بنائبه بعد ادعاءات، بأن نجفي تلقى تهديدات بالاعتقال في حال لم يتقدم باستقالته.



وقال نجفي الذي تسلّم رئاسة البلدية بعد اكتساح الإصلاحيين للانتخابات البلدية في العاصمة الإيرانية في مايو الماضي، إنه يعاني من مشاكل صحية لم يحددها تتطلب علاجا طويلا.



لكن حلفاء له قالوا: إنه استقال تحت الضغط بعد أن اتهم أسلافه المحافظين في البلدية بالفساد.



وقال مرتضى الفيري وهو عضو في المجلس ورئيس بلدية سابق الأحد، إن نجفي استدعي للتحقيق معه لليلة واحدة في مكتب المدعي العام.

