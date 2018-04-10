40 ألف دولار مكافأة مكتشفي ثغرات «فيسبوك»

قررت "فيسبوك" دفع مكافأة تصل إلى 40 ألف دولار إلى الأشخاص الذين يعثرون على ثغرات في تطبيقها.



وأعلنت الشركة الأمريكية المالكة لموقع التواصل الشهير، اليوم الثلاثاء، تدشين برنامج مكافأة، الذي يمنح الأشخاص الذين يجدون حالات إساءة استخدام البيانات عبر منصاتها.



وأوضحت فيسبوك، أن المكافآت تبدأ بمبلغ 500 دولار ويمكن للأفراد الحصول على أكثر من 40 ألف دولار بشأن اكتشافات ثغرات كبيرة.



وكانت "فيسبوك" تعرضت إلى اتهامات لاذعة بشأن تورطها في اختراق بيانات ملايين المستخدمين لصالح شركة تحليل البيانات "كامبريدج أنالايتكا".



ويعتبر برنامج إساءة استخدام البيانات هو الأول من نوعه في الصناعة؛ ليكافئ الأفراد الذين يبلغون عن أي إساءة استخدام عبر تطبيقات المطورين.



واعترف مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج، في شهادته التي سوف يدلي بها أمام الكونجرس الأمريكي أن جميع مشكلات الشركة مسئوليته الشخصية.