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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:21 م

روسيا ترفض مشروع أمريكي في مجلس الأمن بشأن سوريا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد عمر
dostor.org/2123992

تعتزم روسيا إبلاغ أعضاء مجلس الأمن، اليوم، برفض مسودة مشروع القرار الأمريكي لإجراء تحقيق جديد بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا، على خلفية هجوم دوما الآخير بغوطة دمشق الشرقية.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة، اليوم عن أن روسيا ستطرح مشروع قرار لإجراء تحقيق بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا للتصويت بعد تصويت المجلس على المشروع الأمريكي، حسب وكالة سبوتنيك.

وأكد الدبلوماسيون أن موسكو ستطرح للتصويت بعد ذلك مشروع قرار آخر يدعم إرسال محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع هجوم دوما.

وطرحت واشنطن مشروع قرار بشأن اعتماد آلية جديدة للتحقيق في "الهجمات الكيميائية" في سوريا.

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