الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:13 م
بطريرك الكاثوليك يسيم الأنبا توماس راعيًا لإيبارشية الجيزة
تريزة شنودة- مونيكا جرجس
dostor.org/2123988
رسم الأنبا إبراهيم اسحاق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الأنبا توماس راعيًا لإيبارشية الجيزة للكنيسة الكاثوليكية.
وكانت إيبارشية الجيزة خالية من الأساقفة لمدة عام ونصف العام بعد تنحي الأنبا أنطونيوس عزيز عن منصبه كراعٍ للكنيسة الكاثوليكية بالإيبارشية هناك.
وكانت إيبارشية الجيزة خالية من الأساقفة لمدة عام ونصف العام بعد تنحي الأنبا أنطونيوس عزيز عن منصبه كراعٍ للكنيسة الكاثوليكية بالإيبارشية هناك.