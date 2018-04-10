«فاو» تشارك بجلسات بحثية في أسبوع مياه القاهرة

استقبلت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري اليوم الثلاثاء، باسكوالي ستيدوتو، مدير البرامج الإقليمية والمدير التنفيذي للمبادرة الإقليمية حول ندرة المياه بمكتب منظمة الفاو الإقليمي بالقاهرة؛ لمناقشة تطورات العمل في المشروعات المشتركة بين الجهتين ومتابعة ترتيبات إنشاء وحدة المحاسبة المائية water Accounting.

ناقش اللقاء إمكانية مشاركة منظمة FAO في أسبوع القاهرة الأول للمياه أكتوبر القادم للمرة الأولى فى مصر من خلال تنظيم عدد من الجلسات العلمية المتعلقة بموضوعات المؤتمر.