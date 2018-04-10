القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
مصر
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:10 م

«فاو» تشارك بجلسات بحثية في أسبوع مياه القاهرة

«فاو» تشارك بجلسات
وائل القمحاوى
dostor.org/2123983

استقبلت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري اليوم الثلاثاء، باسكوالي ستيدوتو، مدير البرامج الإقليمية والمدير التنفيذي للمبادرة الإقليمية حول ندرة المياه بمكتب منظمة الفاو الإقليمي بالقاهرة؛ لمناقشة تطورات العمل في المشروعات المشتركة بين الجهتين ومتابعة ترتيبات إنشاء وحدة المحاسبة المائية water Accounting.
ناقش اللقاء إمكانية مشاركة منظمة FAO في أسبوع القاهرة الأول للمياه أكتوبر القادم للمرة الأولى فى مصر من خلال تنظيم عدد من الجلسات العلمية المتعلقة بموضوعات المؤتمر.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25

منذ يومين

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب

منذ يومين

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ 3 أيام

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود

منذ 4 أيام

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

منذ 4 أيام

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين

الآن

«المؤبد» لمستشار وزير المالية للضرائب العقارية في الرشوة

خاص.. الرئيس التنفيذى لـ«أورانج» يفتتح فرع القرية الذكية.. 17 أبريل

(- 18).. القصة الكاملة للمستشفى الجديد لعلاج المراهقين المدمنين فى مصر (تفاعلي)

السيد البدوي رئيسًا شرفيًا لـ«الوفد» بقرار من «أبوشقة»

الأكثر قراءة

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

بالفيديو.. وثيقة مسربة تفضح «صفقة الشيطان» بين قطر و«المعزول»

ألبومات الصور

تكريم 100 مخترع وباحث مصري في ملتقي IDEA (صور)

بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

ساندى تحيى حفل الربيع بالرحاب (صور)

بالصور.. سوما فى حفل الربيع بنادى الرحاب

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

ads
الأكثر قراءة

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

بالفيديو.. وثيقة مسربة تفضح «صفقة الشيطان» بين قطر و«المعزول»

كشكول

رئيس شعبة الكتاب المدرسي: الوزارة أصدرت أمر بطباعة كتب العام المقبل

وزير التعليم العالى يشيد بالعلاقات بين مصر وفرنسا في جميع المجالات

التعليم: منحتين لطلاب ثانية ثانوي للسفر والدراسة بالمانيا

جامعة بدر تنظم مهرجان بعنوان "مصر الإنسان" .. 14 أبريل

باحث يتهم جامعة القاهرة بالنصب.. والجامعة: قدم بيانات بنكية غير دقيقة عن حسابه

الأمصار

محمد صلاح يحصد جائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي

اليونان توجه طلقات تحذيرية لطائرة تركية

ولي عهد السعودية يصل قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي

سادس إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري في منطقة واحدة

البرلمان التونسي يصادق على قرض من البنك الأوروبي للاستثمار

ads
منوعات

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك