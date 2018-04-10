بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة «مانشيت المصري اليوم»

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة، لمناقشة قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن جريدة المصري اليوم وعدد من ملفات الأعضاء.



ويحضر الاجتماع، حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين ومحمد شبانة أمين الصندوق بالنقابة، وإبراهيم أبوكيلة، وكيل النقابة وجمال عبدالرحيم وأيمن عبدالمجيد وأبوالسعود محمد وعمرو بدر وحسين الزناتى ومحمود كامل ومحمد خراجه أعضاء مجلس النقابة.



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر تغريم صحيفة المصرى اليوم 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحرير الجريدة ومحرر خبر "حشد المواطنين للانتخابات الرئاسية" للتحقيق بنقابة الصحفيين.