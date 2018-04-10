القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
سياسي
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:07 م

بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة «مانشيت المصري اليوم»

عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة
وليد صلاح
dostor.org/2123982

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة، لمناقشة قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن جريدة المصري اليوم وعدد من ملفات الأعضاء.

ويحضر الاجتماع، حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين ومحمد شبانة أمين الصندوق بالنقابة، وإبراهيم أبوكيلة، وكيل النقابة وجمال عبدالرحيم وأيمن عبدالمجيد وأبوالسعود محمد وعمرو بدر وحسين الزناتى ومحمود كامل ومحمد خراجه أعضاء مجلس النقابة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر تغريم صحيفة المصرى اليوم 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحرير الجريدة ومحرر خبر "حشد المواطنين للانتخابات الرئاسية" للتحقيق بنقابة الصحفيين.

الآن

«المؤبد» لمستشار وزير المالية للضرائب العقارية في الرشوة

خاص.. الرئيس التنفيذى لـ«أورانج» يفتتح فرع القرية الذكية.. 17 أبريل

(- 18).. القصة الكاملة للمستشفى الجديد لعلاج المراهقين المدمنين فى مصر (تفاعلي)

السيد البدوي رئيسًا شرفيًا لـ«الوفد» بقرار من «أبوشقة»

الأكثر قراءة

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

بالفيديو.. وثيقة مسربة تفضح «صفقة الشيطان» بين قطر و«المعزول»

ألبومات الصور

تكريم 100 مخترع وباحث مصري في ملتقي IDEA (صور)

بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

ساندى تحيى حفل الربيع بالرحاب (صور)

بالصور.. سوما فى حفل الربيع بنادى الرحاب

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

ads
الأكثر قراءة

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

بالفيديو.. وثيقة مسربة تفضح «صفقة الشيطان» بين قطر و«المعزول»

كشكول

رئيس شعبة الكتاب المدرسي: الوزارة أصدرت أمر بطباعة كتب العام المقبل

وزير التعليم العالى يشيد بالعلاقات بين مصر وفرنسا في جميع المجالات

التعليم: منحتين لطلاب ثانية ثانوي للسفر والدراسة بالمانيا

جامعة بدر تنظم مهرجان بعنوان "مصر الإنسان" .. 14 أبريل

باحث يتهم جامعة القاهرة بالنصب.. والجامعة: قدم بيانات بنكية غير دقيقة عن حسابه

الأمصار

بشار الأسد يستقبل أهالي المختطفين من «دوما»

محمد صلاح يحصد جائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي

اليونان توجه طلقات تحذيرية لطائرة تركية

ولي عهد السعودية يصل قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي

سادس إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري في منطقة واحدة

ads
منوعات

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك