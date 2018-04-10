تركيب أجهزة «إكس راي» للكشف على السيارات بمدخل المطار قريبا

صرّح مصدر مسؤول في شركة ميناء القاهرة الجوي، بأنَّ الشركة استملت جهازي «إكس راي» المخصصة للكشف على السيارات ضمن صفقة 4 أجهزة اشترتها الشركة من دولة ألمانيا بقيمة مالية بلغت حوالي 300 مليون جنيه، إذ من المقرر البدء في تركيبها بمداخل طريق مطار القاهرة الدولي.



وأضاف المصدر لـ«الدستور» أنَّ الشركة قررت تركيب جهازي «إكس راي» المخصصة للكشف على السيارات الملاكي والتاكسي المتجهة إلى المطار، لافتًا إلى تركيب الأعمدة الهندسية والبنية التحتية لهما، ما يساعد أجهزة الأمن في سرعة الكشف على السيارات المفخخة أو المفرقعات.



وأشار إلى أنَّه من المقرر وصول جهازين آخرين مخصصين للكشف على سيارات النقل الثقيل والأتوبيسات خلال المرحلة الزمنية القليلة المقبلة، إذ سيتم تركيب أحدهما بمدخل مطار القاهرة بطريق صلاح سالم والآخر بأحد الأبنية التابعة للمطار.

