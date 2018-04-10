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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:55 م

«المحافظين» يطلق مبادرة «طالب وحاسب» لرفع الوعي العام للمواطنين

«المحافظين» يطلق
أشرف لاشين
dostor.org/2123965

ناشد حزب المحافظين، المواطنين إلى ضرورة المشاركة بفاعلية وإيجابية في مبادرة "طالب وحاسب" التي يدشنها الحزب هذا الأسبوع، وتأتى تلك المبادرة لرفع الوعي العام لدى المواطنين.

وأوضحت رشا عمار المتحدث الإعلامي باسم الحزب، إن المبادرة تستهدف التعرف على قائمة أولويات المواطنين من الرئيس بمناسبة فترة ولايته الثانية، موضحة أنه سيتم عقد جلسات للتحاور والحديث يشارك فيها المواطنين من كافة المحافظات ويشارك فيها عدد من الكوادر السياسية والمتخصصين في مختلف المجالات لصياغة وثيقة مطالب يتبناها حزب المحافظين لتكون على أجندة عمل الرئيس السيسي في بداية فترة ولايته الثانية.

وأوضحت عمار، أن المبادرة تتضمن 10 محاور أساسية هي ملف الإصلاح السياسي، علاقة الإعلام بمؤسسات الدولة، المرأة والشباب وذوي الإعاقة، الملف الخارجي، ملف تجديد الخطاب الديني وعلاقته بالثقافة والتنوير، تفعيل الدستور، الإصلاح الاقتصادي، الصعيد، ملف الحريات والأمن العام، قطاع الخدمات في الدولة (شكاوى المواطنين).

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