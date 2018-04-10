انطلاق مؤتمر «الفنون بين الموروث والتعددية الثقافية».. 22 أبريل

تعقد أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الملتقى العلمى الدولى الثالث، فى الفترة من 22 إلى 26 أبريل، بعنوان «موقع الفنون فى عالم اليوم بين الموروث والتعددية الثقافية».



وسيقوم الملتقى على مجموعة من المحاور وهى: «الفنون وعلاقتها بالدراسات البيئية، والمسرح فى مفترق طرق الثقافات والتلقى المنتج، ومحنة الفنون بين الامتزاج الثقافى وقلق التعدد، والوسائط في فن الرقص المعاصر، وفن الرقص بين التعابير الجسدية المخزنة والثقافة الادائية الوافدة، والموسيقي الروحية ودورها في ترسيخ قيم التعايش، وصناعة السينما عبر الثقافات».

