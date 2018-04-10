جمرك بورسعيد يحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية برئاسة حلمى أبوالحسن، بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك الوارد ببورسعيد، برئاسة حسنى فياض ومباحث ميناء بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



وبناءً على إخبارية مقدمة من إدارة مكافحة التهرب الجمركي بمحاولة إحدى شركات الاستيراد إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم RTM0814566 حاوية رقم TTNU9247427 والصنف طبقا للمستندات شاشات كمبيوتر مستعملة واردة من الصين.



وبالمعاينة الفعلية تبين وجود ١٦٤ كرتونة بها 1968عبوة 500 مم شامبو للشعر و٧٧ كرتونة بها 924 عبوة 500 مم بروتين للشعر وكرتونة بها 6 عبوات مختلفة (كريم وشامبو ولوشن وزيت الشعر) صناعة إيطاليا.



وقرر الدكتور جمال عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.