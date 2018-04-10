«الأعلى للثقافة» يناقش «لآدم سبع أرجل» لـ دعاء إبراهيم غدًا

يناقش المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور حاتم ربيع، رواية «لآدم سبع أرجل» للكاتبة دعاء إبراهيم، في السادسة والنصف من مساء غد الأربعاء، في «بيت السناري» بالسيدة زينب.

المناقشة تنظمها لجنة القصة، ومقررها الكاتب يوسف القعيد بالتعاون مع مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية. ويدير الندوة الكاتب منير عتيبة، ويشارك فيها الناقدة الدكتورة ناهد رحيل، والناقد الدكتور محمد الشحات.