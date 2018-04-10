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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:43 م

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
dostor.org/2123953

أفادت شركة «مصر للطيران» في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، بأنَّ ما يتم تداوله على السوشيال ميديا بشأن إعادة إحدى المضيفات أكواب عصير إلى عبوتها مرة أخرى، لإعطائها للركاب ليس صحيحًا، وأنه بعيد كل البعد عن نهج الشركة.

وأشار البيان إلى أنَّه بعد اتخاذ الوقت اللازم للتحقق من الواقعة، أكدت أن الشركة تطبق جميع المعايير الدولية المتبعة على الطائرات، وهو ما تؤكده الاعتمادات والتفتيشات الدولية المستمرة.

وأضافت الشركة: «تلاحظ تكرار أعطال بمكونات دورة التكييف بطائرات شركة مصر للطيران إكسبريس، وبعد المتابعة والمراسلات مع الشركات المصنعة لتلك الأجزاء، أفادت بأن سبب ذلك هو التخلص من مخلفات المشروبات مثل القهوة والعصائر والمياه الغازية في حوض الـ forward galley للطائرات، فتم التنبيه بتلافى هذا الأمر لتجميع النفايات ثم إلقائها في الـAFT Galle، مؤكدة أن ذلك ما قامت به المضيفة، لضمان عدم تسرب أى مواد سائلة بما يؤدى لحدوث الأعطال المذكورة مرة أخرى وتمهيدا لإلقائها في الـAFT Galley مكان المخلفات النهائي.

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