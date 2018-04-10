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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:41 م

تعرف على مميزات هاتف هواوي Y7 Prime 2018

Y7 Prime 2018
Y7 Prime 2018
طارق عتمان
dostor.org/2123951

أطلقت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر حملة الحجز المسبق لهاتفها المميز الجديد Y7 Prime 2018، الذي يتميز بكاميرا مزدوجة العدسات وشاشة عرض كاملة FullView من هواوي بحجم 5.99 بوصة وبدقة HD+، وتبدء فترة الحجز اعتبارًا من اليوم 10 أبريل وحتى يوم 15 إبريل من خلال جميع منافذ البيع المعتمدة من هواوي، وتأتي حملة الحجز المسبق بعروض وهدايا مميزة.

ويتميز هاتف هواوي Y7 Prime 2018 بشاشة عرض كاملة FullView من هواوي بحجم 5.99 إنش وبدقة HD+، والتي تتميز بألوان تنبض بالحياة وتتيح تجربة مشاهدة فريدة، إلى جانب الكاميرا الخلفية المزدوجة التي تأتي بدقة 13 ميجابيكسل + 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة واسعة مذهلة، وإضافة إلى ذلك، يضمن الهاتف أداء قويا وسلسا من خلال معالج ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 3 جيجا بايت، ومساحة تخزينية بسعة 32 جيجابايت.

كما يضم هاتف هواوي Y7 Prime 2018 بطارية بسعة شحن 3000 ميلي أمبير-ساعة، والتي تتيح للمستخدم مشاهدة مقاطع الفيديو دون توقف لمدة تصل إلى 13 ساعة، أو تشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 58 ساعة مزود نظام توفير الطاقة إصدار 6.0. يعد هاتف Y7 Prime 2018 الأول فى فئته الذى يأتى بأحدث نظام تشغيل Android Oreo 8.0 الذى يعمل بتناغم مع واجهة المستخدم EMUI 8.0 من هواوى.

وتحرص شركة هواوي على زيادة أماكن توافر حملة الحجز المسبق لهاتف Y7 Prime 2018 داخل مصر لتشمل كل متاجر هواوي الرسمية مثل مول العرب، سيتي ستارز، مول مصر، وسيتي سنتر الإسكندرية، بالإضافة إلي جميع الموزعين المعتمدين.

ويتمكن المستهلكون من حجز هاتف Y7 Prime 2018 المميز من خلال دفعة مقدمة واستلام الهاتف يوم 16 إبريل فور طرح الهاتف فى الأسواق كما يحصل المستهلكون على هدايا قيمة، مثل الفانلة الأصلية للنادى الأهلى بالإضافة إلى هدايا أخرى عديدة.

وقال كيث لى مدير عام مجموعة "هواوي" لأجهزة المستهلك فى مصر، أن الشركة تتوقع أن يحقق الهاتف نجاحًا غير مسبوق، نظرًا لإمكانيات الهاتف القوية وسعره الاستثنائى، حيث يعد الهاتف نقلة وطفرة فى عالم هواتف الفئة الشبابية. كما أضاف كيث أن هاتف Y7 Prime 2018 يعكس استراتيجية الشركة فى توفير كافة الحلول لعملائها، وخصوصًا الشباب منهم حيث تعمل الشركة على تلبية متطلبات عملائها فى كل وقت.

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