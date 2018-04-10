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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:33 م

تأجيل محاكمة 170 متهمًا بتصوير قاعدة بلبيس الجوية لـ17 إبريل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام محفوظ
dostor.org/2123941

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلاميًا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة ١٧ إبريل»؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

وذكر أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية تمهيدًا لاستهدافها.

وكشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة؛ وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بالاتهامات واعتناقهم أفكارًا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم رصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافًا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.

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