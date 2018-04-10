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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:29 م

سري الدين يفوز بمنصب السكرتير العام لحزب الوفد

هانى سرى الدين
هانى سرى الدين
إسلام نصير
dostor.org/2123937

فاز الدكتور هانى سرى الدين بمنصب السكرتير العام لحزب الوفد، بعد الانتخابات التى أجريت داخل الهيئة العليا للوفد وسط اعتراضات من البعض على إجرائها.

ونافس سرى الدين، أشرف العاصى فى انتخابات دعا إليها الدكتور السيد البدوي بعدما شغر منصب بهاء أبوشقة بفوزه برئاسة الوفد.

وأعلن كل من المهندس حسين منصور ومحمد عبدالعليم داود انسحابهما من الانتخابات لمخالفة الانتخابات اللائحة حسب قولهما.

وجرت الانتخابات بين أشرف العاصي، رئيس لجنة الاسماعيلية بحزب الوفد، والمهندس هاني سري الدين عضو الهيئة العليا للحزب.

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