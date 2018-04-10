طريقة عمل «الأرز المعمر بالدجاج»

«أقرب طريق لقلب الرجل معدته»، لهذا تعمل المرأة على اتقان فنون الطبخ للفوز بـ«قلب حبيبها»، ولمساعدتك في هذا الأمر، نقدم لك يوميًا قائمة بألذ وأشهى الأطباق، وطبق اليوم هو «الأرز المعمر بالدجاج».

المقادير:

دجاجة مقطعة 8 قطع

2 ملعقة قشطة

2 ملعقة زبدة

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

1 كوب لبن كامل الدسم

1 كوب ماء

ملح وفلفل



طريقة التحضير

1- تتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل ويدهن قاع الطاجن بالزبدة.

2- يوضع نصف الأرز في الطاجن، ثم يرص الدجاج المتبل على الأرز.

3- توضع على السطح بعض من الزبدة والقشطة، ثم يوضع باقي كمية الأرز.

4- يخلط كل من اللبن والماء ويغلي على النار ويملح.

5- يسكب اللبن والماء على الأرز في الطاجن، وتوضع الزبدة والقشطة على السطح ثم يدخل الفرن.

6- عقب احمرار الوجه الخاص بالطاجن قدميه.. وبالهنا والشفا.