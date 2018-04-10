القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
مصر
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:19 م

«الرى» والطاقة الذرية يبحثان خطة إدارة الخزان الجوفى النوبى

صوره من الحدث
صوره من الحدث
وائل القمحاوى
dostor.org/2123930

التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، الدكتور عاطف عبدالحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية بمصر، والدكتور شوكت عبدالرازق رئيس قطاع إفريقيا بإدارة التعاون الفنى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومايكل إدوار رئيس مشروعات التعاون الفنى مع مصر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مجال اسكشافات المياه الجوفية.

واستعرض الوزير مع ممثلى الوكالة الدولية ما قدموه من دعم لمصر خلال دراسات المرحلة الأولى المعنية بخطة إدارة الخزان الجوفى النوبى التى تم اعتمادها فى 2012.

«الرى» والطاقة الذرية يبحثان خطة إدارة الخزان الجوفى النوبى
«الرى» والطاقة الذرية يبحثان خطة إدارة الخزان الجوفى النوبى
اقرأ أيضًا
منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25

منذ يومين

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب

منذ يومين

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ 3 أيام

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود

منذ 4 أيام

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

منذ 4 أيام

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين

الآن

«المؤبد» لمستشار وزير المالية للضرائب العقارية في الرشوة

خاص.. الرئيس التنفيذى لـ«أورانج» يفتتح فرع القرية الذكية.. 17 أبريل

(- 18).. القصة الكاملة للمستشفى الجديد لعلاج المراهقين المدمنين فى مصر (تفاعلي)

السيد البدوي رئيسًا شرفيًا لـ«الوفد» بقرار من «أبوشقة»

الأكثر قراءة

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

بالفيديو.. وثيقة مسربة تفضح «صفقة الشيطان» بين قطر و«المعزول»

ألبومات الصور

تكريم 100 مخترع وباحث مصري في ملتقي IDEA (صور)

بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

ساندى تحيى حفل الربيع بالرحاب (صور)

بالصور.. سوما فى حفل الربيع بنادى الرحاب

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

بيان «مصر للطيران» حول «مضيفة العصير»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

بالفيديو.. وثيقة مسربة تفضح «صفقة الشيطان» بين قطر و«المعزول»

كشكول

ندوة علمية بجامعة القاهرة حول المشغولات الخشبية وأنواعها عبر العصور .. غدا

رئيس شعبة الكتاب المدرسي: الوزارة أصدرت أمر بطباعة كتب العام المقبل

وزير التعليم العالى يشيد بالعلاقات بين مصر وفرنسا في جميع المجالات

التعليم: منحتين لطلاب ثانية ثانوي للسفر والدراسة بالمانيا

جامعة بدر تنظم مهرجان بعنوان "مصر الإنسان" .. 14 أبريل

الأمصار

بشار الأسد يستقبل أهالي المختطفين من «دوما»

محمد صلاح يحصد جائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي

اليونان توجه طلقات تحذيرية لطائرة تركية

ولي عهد السعودية يصل قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي

سادس إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري في منطقة واحدة

ads
منوعات

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك