«الرى» والطاقة الذرية يبحثان خطة إدارة الخزان الجوفى النوبى

التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، الدكتور عاطف عبدالحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية بمصر، والدكتور شوكت عبدالرازق رئيس قطاع إفريقيا بإدارة التعاون الفنى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومايكل إدوار رئيس مشروعات التعاون الفنى مع مصر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مجال اسكشافات المياه الجوفية.



واستعرض الوزير مع ممثلى الوكالة الدولية ما قدموه من دعم لمصر خلال دراسات المرحلة الأولى المعنية بخطة إدارة الخزان الجوفى النوبى التى تم اعتمادها فى 2012.