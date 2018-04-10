الشريط اللاصق على «كاميرا الويب» لا يحميك من التجسس

استعرضت "البوابة العربية للأخبار التقنية" بعض الإجراءات التى تساعد فى حماية المستخدمين عبر كاميرا الحاسب الآلى من التجسس؛ حيث إن وضع شريط لاصق على عدسة كاميرا الكمبيوتر لم يكن كافيا.



وربما يساعد ذلك، خاصةً إذا وضع شريطًا معتمًا مزدوجًا، لكن ذلك الإجراء لا يمنع الوصول إلى الميكروفون.

نقدم بعض الإجراءات التي قد تساعدك على حماية نفسك من المحاولات الخبيثة:

1- يمكنك استخدام غطاء الكاميرا المغناطيسي والذي ينزلق ليغطي العدسة في حالة عدم استخدام الكاميرا.

2- يمكنك أيضًا إغلاق الكمبيوتر تمامًا في حالة عدم استخدامه وتوجيهه نحو الحائط عند تركه لمدة بسيطة ثم العودة إليه.

3- تجنب الضغط على الروابط المشبوهة وعدم تحميل مرفقات مجهولة المصدر، وفي حال استلامها تخلص منها فورًا.

4- انتقاء برنامج مضاد للفيروسات، فهو بمثابة حارس خاص يتصدى لأي هجوم.

مستخدمو ماك

بإمكانهم تحميل تطبيق OverSight المجاني، الذي يتيح معرفة إذا كانت كاميرا الويب تعمل. وإلى جانب مراقبته للكاميرا والميكروفون، يخبرك بالتطبيق الذي يستخدمه حاليًا.

مستخدمو ويندوز

بإمكانهم تحميل تطبيق Who Stalks My Cam لمعرفة التطبيق الذي يستخدم الكاميرا.



وتُظهر قائمة "Webcam Events" أحدث محاولات الوصول إلى كاميرا الويب، كما يتميز التطبيق بإمكانية إعداد قواعدك الأمنية الخاصة. إلا أن نقطة ضعف هذا التطبيق هي عدم مراقبته للميكروفون.