«المصريين فى الخارج» تسعى لتسويق مشروع كورنيش المعادي

كشف محضر اجتماع الجمعية العامة لشركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية عن عدد من الخطط المستهدفة للشركة خلال الفترة المقبلة أبرزها متابعة نشاط صندوق المصريين الاستثمارى، والمساهمة فى إية إصدارات تالية للصندوق وتسويق مشروع برج كورنيش المعادى المملوك لشركة أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، إحدى شركات المصريين التابعة المتوقع البدء فى تسويقه خلال الربع الأوّل من العام الجارى.



وقدّرت الشركة الإيرادات المتوقعة بتخطيها لـ3 مليارات جنيه، فضلًا عن دراسة الاستحواذ على بعض الشركات وتأسيس شركات جديدة بالشراكة مع الشركات الشقيقة والمستثمرين الجادين في الأنشطة المكملة لنشاط الشركة مع التركيز على تنويع استثمارات الشركة خلال الفترة المقبلة، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة لديها.