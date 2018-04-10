«الصدر» يُبدي استعداده للتدخل في حل الأزمة بين السعودية وإيران

أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، استعداده للتوسط بين إيران والسعودية، مبينا أن ذلك يهدف إلى مصلحة العراق.



وقال الصدر بحسب "السومرية نيوز": هل يمكن أن نرى في يوم من الأيام مصالحة بين السعودية وإيران برعاية عراقية، بتدخل منكم، لما فيه مصلحة للعراق؟ أم أنكم قد طرحتم الموضوع سابقا ولم تجدوا استجابة؟



وأضاف الصدر أن تصعيد التوتر السياسي بين السعودية وإيران يفيء على العراق بأجواء سلبية، مؤكدًا أنه على أتم الاستعداد للتدخل لحل الأزمة بينهما لمصلحة العراق أولًا، والمنطقة ثانيًا.



يذكر أن العلاقة بين إيران والسعودية تشهد توترا ملحوظا واتهامات متبادلة بين الطرفين بزعزعة الأوضاع الأمنية في المنطقة، والتدخل في شئون الدول الأخرى.