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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:49 م

الرقابة المالية توقف وتصفي 5 شركات بدءًا من الغد

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2123900

أقرت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عمليات تصفية ووقف لـ5 شركات، بدءا من غدٍ الأربعاء.

وقالت إدارة البورصة، منذ قليل، إن الرقابة المالية قررت تصفية مجموعة لاشين القابضة، في ضوء قرارات العمومية العادية المنعقدة في 28 فبراير الماضى، وإعمالًا للمادة 33 من قانون سوق المال، وأيضًا المادة 2، وشركة النساجون الشرقيون القابضة في ضوء قرار عموميتها غير العادية، المنعقدة في 3 أغسطس الماضى، بالإضافة إلى تصفية عمليات شركة الصعيد لصناديق الاستثمار، في ضوء قرار الجمعية غير العادية للشركة، المنعقدة في 5 ديسمبر من عام 2012، والجمعية العادية بتاريخها 7 نوفمبر الماضى.

وعن قرار الرقابة بوقف العمليات، فقد تضمنت شركة عكاظ لإدارة صناديق الاستثمار، وقفًا مؤقتًا لمدة ثلاثة أعوام، اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية، والمنعقدة بتاريخ 29 مارس 2017.

وشملت أيضًا شركة الصفوة للاستشارات المالية عن الأوراق المالية وقفًا مؤقتًا لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية، والمنعقدة بتاريخ 16 يوليو 2016، على أن يُعمل بقراري الوقف اعتبارًا من الغد.

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