الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:43 م
بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد
تصوير:ياسمين يحيى
dostor.org/2123892
أحيت المطربة ساندي، مساء أمس، حفلها الغنائي بمناسبة شم النسيم، داخل مجمع كافيهات سيتى سكوير، بمدينة الرحاب في التجمع الأول. وقدمت «ساندي» خلال الحفل مجموعة متنوعة من أبرز أغنياتها ومنها: «حلوة جدًا، ...
أحيت المطربة سوما، مساء أمس، حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة أعياد الربيع، فى نادى الرحاب، وسط حضور جماهيرى كبير، والحفل من تنظيم هانى حسن. وأشعلت سوما حفلها بباقة كبيرة ومتنوعة من أغانيها الشهيرة ...