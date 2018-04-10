سهم «فولكس فاجن» يرتفع 5% بعد إقالة رئيسها التنفيذي

ارتفع سهم شركة "فولكس فاجن" بنحو 5% خلال تعاملات اليوم، بعد تقارير حول إقالة رئيسها التنفيذي، في مفاجأة لوضع الإدارة العليا بالشركة.



وأفادت تقارير، اليوم، بأن الشركة الألمانية قررت تعيين هربرت دايس في منصب الرئيس التنفيذي بالشركة، بدلًا من ماتياس مولر، على الرغم من أن فترة ولاية الثاني لا يزال أمامها عامان على الانتهاء.



وارتفع سهم "فولكس فاجن" بنحو 4.6% إلى 171.86 يورو.



وفي منتصف 2015 انضم "دايس" إلى "فولكس فاجن" وذلك بعد مغادرة عمله بشركة "بي.إم.دبليو"، وحدث ذلك قبيل اندلاع الفضيحة المتعلقة بالتسريبات.



وتابعت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة "بلومبرج" لم تسمها، أن مجلس الإشراف سيصوت على التغيير في اجتماع قادة الشركة يوم الجمعة المقبل.



وتحت قيادة "مولر" تجاوزت الشركة الألمانية فضيحة الغش في الانبعاثات، كما توسعت في صناعة السيارات الكهربائية، فيما قفزت هوامش الأرباح من المبيعات بنحو 7.4% في 2017، مقابل 6% في 2015.