سقوط «بلحة» بسلاح نارى فى حلوان

ألقى رجال مباحث قسم حلوان، برئاسة المقدم هاني أبوعلم، رئيس مباحث القسم، القبض على مسجل خطر، عُثر بحوزته على سلاح ناري «فرد خرطوش».



كانت معلومات، قد وردت للنقيب عمرو أبواليسر، معاون مباحث قسم حلوان، مفادها قيام «علي. ف»، 25 سنة، مسجل خطر وشهرته «بلحة»، مقيم بدائرة القسم، بحيازة سلاح ناري لاستخدامه في أعمال بلطجة ومشاجرات، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، ألقي القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على فرد خرطوش عيار 16 مم و4 طلقات من ذات العيار، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته السلاح بقصد الدفاع.



حُرر عن الواقعة المحضر رقم 683 لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.