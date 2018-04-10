شركة شمال إفريقيا تعين «فينكورب» لتحديد القيمة العادلة

قالت شركة شمال إفريقيا للاستثمار العقارى إنه تم إسناد أعمال دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة إلى شركة "فينكورب" للاستشارات المالية، مؤكدة أن الإعلان عن تلك القيمة سيكون فور الاطلاع على مضمون الدراسة.



كانت الهيئة العامة للرقابة المالية طالبت شمال إفريقيا بإجراء دراسة للقيمة العادلة فور إعلان الشركة عن رغبتها فى الشطب الاختيارى من البورصة، وتحديد سعر 120 قرشا للسهم، وهو ما اعترض عليه المستثمرون الصغار، ما دفع الرقابة المالية إلى إلغاء قرارات الجمعية العمومية للشركة، وترك القرار للأقلية من المساهمين.