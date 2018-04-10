«العبادى» يشدد على استمرار التأهيل لزيادة كفاءة القوات الأمنية

شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على استمرار التدريب والتأهيل لزيادة كفاءة القوات العراقية الأمنية، مؤكدًا حرصه على تعزيز حالة الاستقرار في المناطق المحررة.



وكشفت "السومرية نيوز" عن أن العبادي استقبل منسق الاتحاد الأوروبي لشئون مكافحة الإرهاب ديلي جي كيرشوف، والوفد المرافق له.



وأكد العبادي، حرصه على تعزيز حالة الأمن والاستقرار في عموم العراق، والمناطق المحررة على وجه الخصوص، حيث تؤدي القوات الأمنية واجبها الوطني والإنساني بكل مهنية، إلى حين تولي قوات الشرطة إدارة الأمن فيها.



كان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن القضاء على تنظيم "داعش" في العراق من الناحية العسكرية، فيما أكد أن الحكومة العراقية "لا تسمح بتجريم" كل من قاتل التنظيم.