رئيس مجلس الأمة الكويتى ينفى استقالة الحكومة

نفى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم - اليوم الثلاثاء - ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تقديم الحكومة استقالتها، مشيرًا إلى تواجد كثير من الوزراء داخل المجلس، لممارسة أعمالهم في اللجان البرلمانية.



وقال "الغانم" - في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة -: "للأسف تعودنا على الكثير من الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة"، داعيًا إلى عدم الالتفات لتلك الشائعات، وأن تؤخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة.



وحول حضوره اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية، لمناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن خفض سن التقاعد، قال "الغانم": "أعتقد أنهم سيصلون إلى توافق وتفاهم، بحيث يُقدم شيء مجد للناس، دون أن تكون فيه كلفة مالية باهظة".

