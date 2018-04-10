«البشير» يطلق سراح المعتقلين السياسيين بالسودان

ساندى تحيى حفل الربيع بالرحاب (صور)

أحيت المطربة ساندي، مساء أمس، حفلها الغنائي بمناسبة شم النسيم، داخل مجمع كافيهات سيتى سكوير، بمدينة الرحاب في التجمع الأول. وقدمت «ساندي» خلال الحفل مجموعة متنوعة من أبرز أغنياتها ومنها: «حلوة جدًا، ...