الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:22 م
«البشير» يطلق سراح المعتقلين السياسيين بالسودان
نغم رأفت البيجرمى
dostor.org/2123869
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالبلاد، حسبما أفادت قناة «سكاى نيوز» في نبأ عاجل.
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالبلاد، حسبما أفادت قناة «سكاى نيوز» في نبأ عاجل.
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