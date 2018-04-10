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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:22 م

«البشير» يطلق سراح المعتقلين السياسيين بالسودان

الرئيس السوداني
الرئيس السوداني عمر البشير
نغم رأفت البيجرمى
dostor.org/2123869

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالبلاد، حسبما أفادت قناة «سكاى نيوز» في نبأ عاجل.

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