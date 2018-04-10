شرطة النقل تُعيد فتاتين إلى أسرتهما في بني سويف

نجح رجال شرطة النقل والمواصلات في إعادة طفلتين إلى أسرتهما بعد غيابهما عن منزل الأسرة في بني سويف، نتيجة خلافات أسرية.



تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد بنى سويف بلاغًا من «س. س. م»، 38 سنة، مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى سويف بتاريخ 742018 بغياب نجلتيها بسبب خلافات أسرية، وهما «ش. خ. م»، 15 سنة و«ن. خ. م»، 5 سنوات، والمحرر عنهما المحضر اللازم إدارى مركز شرطة بنى سويف.



وردت معلومات لضباط مباحث محطة سكك حديد سوهاج بتواجد الطفلتين بنهاية رصيف محطة سوهاج، وتم العثور عليهما وإرسالهما لقسم شرطة محطة سكك حديد بنى سويف.



قدمت والدتهما الشكر لرجال الشرطة وامتنانها للجهد المبذول في رعاية طفلتيها وإعادتهما للأسرة.



وأمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.



حُرر عن الواقعة المحضر اللازم قسم شرطة محطة سكك حديد بنى سويف، وتم إرساله إلى مركز شرطة بنى سويف، لعرضه على النيابة.