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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:19 م

«قومي المرأة» يُكرم أعضاء حملة «صوتك لمصر بكرة».. غدًا

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
محمد الشريف
dostor.org/2123863

ينظم المجلس القومى للمرأة - غدًا الأربعاء - احتفالية برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، لتكريم المشاركين والمشاركات في نجاح حملة "صوتك لمصر بكرة"، التى أطلقها المجلس في الفترة من 28 يناير وحتى 23 مارس 2018، لحث السيدات في جميع محافظات الجمهورية، للخروج والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي، بالشكر إلى كل من شارك وساهم في إنجاح الحملة والوصول إلى السيدات في القرى والنجوع، ودعم جهود المجلس، مشيرة إلى أن الحملة لاقت نجاحًا كبيرًا، وهذا النجاح ظهر واضحًا في المشاركة الكبيرة للسيدات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أظهرت الشكل الحضاري لمصر أمام العالم.

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