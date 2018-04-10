«الجارحى» يستعرض طلبات شراء السندات الدولية أمام «الوزراء»

استعرض عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم (الثلاثاء)، فى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، ما تم بشأن إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين.



وقال الجارحى، خلال الاجتماع، إن الإصدار تم بأسعار عائد جيدة، في ضوء طلبات شراء تخطت 7.5 مليار يورو، بمشاركة 350 مستثمرًا، موزعة على 35 دولة، وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصرى، خاصة بعد قيام الحكومة المصرية مؤخرًا بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية المهمة.



وأضاف الجارحى أن الإقبال يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود الإصلاح الاقتصادى.