«المصري لحقوق المرأة» يصدر تقريره السنوي

أصدر المركز المصري لحقوق المرأة تقريره السنوي عن حالة المرأة تحت عنوان "عام المرأة لم ينته بعد"، ليرصد من خلاله النجاحات والإخفاقات التي حصلت عليها المرأة خلال عام 2017.



وأوضح التقرير أن عام 2017 شهد دعوة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإطلاق عام المرأة، وهو الأمر الذي استتبعه بعض القرارات الرئاسية لصالح المرأة، مثل تكليف رئيس الجمهورية الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة في بناء الدولة، فضلا عن الدعوة إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة.



كما شهد عام 2017 ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وأعلنت العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني دعمها للسفيرة مشيرة خطاب، بالإضافة إلى تعيين سيدات في مناصب لأول مرة مثل تعيين المهندسة نادية عبده محافظا للبحيرة، وبذلك كانت أول سيدة تصل لمنصب المحافظ، ووصول السيدات لمناصب قيادية في قطاع البنوك، حيث تم تعيين 7 سيدات في منصب عضو مجلس إدارة في 5 بنوك منهن سيدتان في مناصب تنفيذية.



وشهد عام 2017 حصول 15شخصية نسائية مصرية علي مراكز متقدمة لأقوي 100 سيدة عربية، وفق مجلة فوربس، كما شهد تقدما ملحوظا علي مستوي التمكين السياسي للمرأة، حيث احتلت المركز 107 من بين 144 دولة لعام 2017، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين وفي هذا المركز تقدم ملحوظ عن العامين السابقين، فقد احتلت مصر المركز ١١٥ من بين ١٤٤ دولة على مستوى العالم لعام 2016، في حين احتلت المركز 136 عام ٢٠١٥.



وأوضح التقرير أنه شهد تراجعا في التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد احتلت مصر في مؤشر إتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية المركز 135 من بين 144 لعام 2017 وفق تقرير الفجوة بين الجنسين، وفي هذا المركز تراجع عن عام 2016 حيث احتلت مصر المركز الـ ١٣٢ علي مستوي العالم لعام 2016، والمركز 139 لعام 2015، بالإضافة إلي زيادة استمرار معدلات البطالة بين النساء عن الرجال، فقد بلغ معدل البطالة بين الرجال خلال الربع الأخير من 2017 نسبة 7.8%، في حين بلغت نسبة بطالة النساء خلال نفس الفترة 23.3%.



وشهد عام 2017 استمرارا لمسلسل العنف ضد المرأة، فقد أكدت إحصاءات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017 إلى أن هناك 118.9 ألف فتاة أقل من 18 عاما، لهن حالة زواجية سواء «زواج أو طلاق أو ترمل»، وهو الأمر الذي يشير إلى ارتفاع انتشار زواج القاصرات، والذي من نتيجته أن هناك 1189 مطلقة أقل من 18 سنة، و1203 أرامل أقل من 18 سنة.



وأضاف التقرير أن ما تحقق في عام المرأة هو تقدم مهم في مجالات عدة لكن ما زالت حالة المرأة المصرية بحاجة إلى مزيد من الجهد على كل المستويات، حتى نصل إلى مستوى يليق بمصر وبدور المرأة المصرية.



واستعرض التقرير أهم التطورات التي آل إليها وضع المرأة في عدة مجالات على مدار عام 2017

وانقسم التقرير إلى أربعة أقسام رئيسية وهي:

القسم الأول "الحقوق المدنية والسياسية"، ويشمل المرأة في التشكيل الوزاري، وسيدات في مناصب لأول مرة، والمرأة وأماكن صنع القرار، والمرأة في انتخابات نقابة الصحفيين، والنائبات والبرلمان، ومعركة المرأة والقضاء.



القسم الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، ويشمل المرأة والعمل، والمرأة والتعليم، والمصريات من بين أقوى 100 شخصية نسائية عربية.



القسم الثالث "العنف ضد المرأة"، ويستعرض مدى استمرار العنف ضد المرأة وجهود مواجهته.



القسم الرابع "جهود المركز المصري لحقوق المرأة" على مدار العام في إطار الدفع بحقوق المرأة ودعمها للوصول لحقوقها.