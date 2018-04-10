خاص.. الرئيس التنفيذى لـ«أورانج» يفتتح فرع القرية الذكية.. 17 أبريل

كشفت مصادر مطلعة بشركة "أورانج مصر"، أن الشركة ستفتتح فرعها الجديد بالقرية الذكية يوم الثلاثاء المقبل 17 أبريل، مؤكدة أن الشركة بدأت بالانتقال إلى المبنى الجديد وبدء العمل به رسميًا كمقر الشركة الرئيسي بعد الاستغناء عن مقرها الحالي بأبراج النايل سيتي بكونيش النيل.



وقالت المصادر، في تصريحات صحفية تنفرد بها "الدستور"، إنه من المقرر أن يحضر الافتتاح المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، واستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذي لشركة أورانج العالمية، وجان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لأورانج مصر وقيادات القطاع وشركة أورانج مصر، لتوجيه رسالة بأهمية السوق المصرية للشركة العالمية.



وأضافت المصادر أن شركة "أورانج" العالمية تولي اهتماما كبير بالسوق المصرية كأحد أهم وأكبر أسواق الشركة العالمية، مؤكدة أن هناك نية لزيادة الاستثمارات المستقبلية في مصر من قبل أورانج مصر.



ويبلغ عدد العاملين بشركة "أورانج مصر" 7 آلاف موظف، وضخت الشركة 45 مليار جنيه استثمارات بالسوق المصرية، ويبلغ عدد مشتركيها حوالي 34 مليون مشترك للتليفون المحمول.