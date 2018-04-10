بحث إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل وبحضور وزراء الكهرباء والتجارة والصناعة والمالية والنقل وقطاع الأعمال العام، الإجراءات الخاصة لتأسيس شركة جديدة بغرض إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وتوسيع رصيف 55 بميناء الإسكندرية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 450 مليون دولار.



وذلك بين الشركة القابضة للنقل البري والبحري التابعة لقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول بين الجهات الثلاث، على أن يكون حق الإدارة لهيئة موانئ الإسكندرية.