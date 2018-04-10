القوات العراقية تقتل خمسة من عناصر «داعش» بكركوك

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، بمقتل خمسة إرهابيين وتفكيك مواد متفجرة بحوزتهم، خلال عملية استباقية بكركوك.



وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى، العميد يحيى رسول: «إن استخبارات الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع الحشد الشعبي تمكنت من استهداف خمسة إرهابيين من عناصر تنظيم الدولة الإرهابى داعش».



وأضاف «رسول»: «العملية جاءت بعد نصب كمين محكم له فى منطقة الحميرات بناحية الرشاد فى محافظة كركوك شمال بغداد»، مشيرًا إلى أن القوات تمكنت من تفكيك عبوتين ناسفتين خلال هذه العملية.

