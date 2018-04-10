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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:13 م

«بلتون» تتوقع أن يُخفض «المركزى» الفائدة 1%

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
اكرم عمران و راندا التونى
dostor.org/2123855

توقعت شركة بلتون المالية القابضة اتجاه البنك المركزى لخفض جديد فى أسعار الفائدة بواقع 1% تعادل 100 نقطة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

وأبقت بلتون على توقعاتها بانخفاض أسعار الفائدة بإجمالى 400 نقطة أساس خلال العام المالى 2017-2018.

وقالت بلتون، فى مذكرة بحثية حصلت "الدستور" على نسخة منها، إنه من المتوقع احتواء الضغوط التضخمية نتيجة تباطؤ نمو السيولة النقدية فى فبراير، حيث هدأت وتيرة الارتفاع الشهرى للسيولة النقدية المحلية مسجلًا 1.3% فى فبراير مقارنة بـ1.6% فى يناير، وسجل المعروض النقدى انخفاضًا بواقع 0.2% على أساس شهرى، مما يدعم بشكل عام استمرار الاتجاه الهابط للتضخم.

وواصل المعدل السنوى للتضخم اتجاهه الهابط فى شهر مارس، حيث انخفض من 14.4% فى فبراير إلى 13.3%، رغم الارتفاع بنحو طفيف عن توقعات شركة بلتون عند 12.8%، وذلك بدعم من تباطؤ الارتفاع فى أسعار الأغذية من 13.2% فى فبراير 2018 إلى 11.8% فى مارس، وكان تراجع المعدل السنوى مدعمًا أيضًا بتباطؤ الارتفاع فى أسعار المشروبات والسجائر من 29.4% فى فبراير إلى 20.7% فى مارس، فى الوقت نفسه، حافظت معظم القطاعات على استقرار أسعارها على أساس سنوي.

وأشارت إلى حفاظ معدل التضخم على الاتجاه الصاعد، حيث ارتفع من 0.3% فى فبراير إلى 1% فى مارس، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية من 0.9% فى فبراير إلى 1.8% فى مارس، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأنشطة الترفيهية والثقافية المصاحبة للانتخابات الرئاسية بنسبة 3.4%.

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