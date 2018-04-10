واشنطن تطالب بعقد اجتماع بمجلس الأمن للتصويت على قرار بشأن دوما

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بعقد جلسة لمجلس الأمن للتصويت على قرار بشأن هجوم دوما بسوريا، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية في نبأ عاجل لها.



وكانت سفيرة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، نيكي هيلي، قالت خلال جلسة طارئة بالمجلس، مساء أمس الاثنين: «إن واشنطن سترد على الهجوم الكيماوي على دوما سواء قام مجلس الأمن بالتحرك أم لا»، مضيفة: «وصلنا إلى اللحظة التي يتعين أن يرى فيها العالم تحقيق العدالة».



من ناحيته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع مع قادة عسكريين إنه سيتخذ قرارا قويًا الليلة أو بعدها بقليل، بشأن الهجوم الكيماوي الذي وقع قرب دمشق، مؤكدًا أن بلاده لديها العديد من الخيارات العسكرية للرد على ما يجري في سوريا.