تطوير شبكات توزيع الكهرباء بميزانية تصل لـ24 مليار جنيه

ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وبحضور وزراء الكهرباء والتجارة والصناعة والمالية والنقل وقطاع الأعمال العام التوسعات في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن استراتيجية الطاقة 2020 – 2035 إضافة لمشروع "الحمراوين" للفحم النظيف بقدرة 6 آلاف ميجاوات، ومشروع ضخ وتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة.



كما استعرضت اللجنة خطة توسعات مشروعات قطاع الكهرباء، وفي مقدمتها إدخال 14 ألفًا و400 ميجاوات على الشبكة منتصف عام 2018، وجار إدخال مشروعات أخرى ليكون إجمالي ما تمت إضافته ضعف ما كان موجودا قبل عام 2014.



وتابعت اللجنة مشروعات نقل الكهرباء بتكلفة 18 مليار جنيه لتدعيم الشبكة تنتهي بداية 2019 متضمنة إضافة 2000 ميجاوات من خطوط الجهد الفائق «هوائية»، وهناك مشروع لإضافة 6 مراكز تحكم بأعلى تكنولوجية وإضافة نحو 18 محطة محولات جهد فائق بقدرة 500 كيلو فولت لمضاعفة ما كان موجودًا قبل 2014، وتطوير شبكات التوزيع بميزانية تصل إلى 24 مليار جنيه تنتهي في نهاية 2018 وبداية 2019.