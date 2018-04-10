بدء محاكمة 41 متهمًا فى «شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية»

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين من الأول إلى التاسع فى محاكمة ٤١ متهمًا في قضية «شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية».



تعقد الجلسة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبدالمقصود.



وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، تشكيل المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.



وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاءالبشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.