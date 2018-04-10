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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:08 م

«داو جونز» يرتفع 380 نقطة بالمستهل بدعم تصريحات هادئة للصين

البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
الدستور
dostor.org/2123845

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم، ليربح «داو جونز» أكثر من 380 نقطة، مع مزيد من الإشارات الإيجابية بشأن هدوء الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الصيني خطط بلاده للانفتاح الاقتصادي، وخفض التعريفات الجمركية على السيارات، وبعض السلع الأخرى، مما أدى إلى انحسار المخاوف التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

واستفادت «وول ستريت» من ارتفاع أسهم السيارات عقب تصريحات الرئيس الصيني، ومن بينها «فورد»، و«تسلا»، و«جنرال موتورز».

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز توقعات المحللين في الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 1.5%، ليسجل 24338.4 نقطة، رابحًا 382 نقطة.

فيما سجل «ستاندرد آند بورز» ارتفاعًا بنسبة 1.2% إلى 2645.1 نقطة، كما ارتفع «ناسداك» عند 7041.5 نقطة بنسبة صعود بلغت 1.3%.

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