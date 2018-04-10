قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى عابدين، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 25 متهمًا بالاستيلاء على 300 مليون جنيه عبر تزوير محررات رسمية وعقود بيع ونسب ملكية أرض لغير مالكيها، بهدف إعادة بيعها لجلسة 7 يوليو.



وأسندت النيابة للمتهمين وبينهم مسئولون بالشركة المساهمة للإنشاءات والتعمير فى المنتزه والمقطم، تزوير محررات رسمية وعقود بيع ونسب ملكية أرض لغير مالكيها، بهدف إعادة بيعها.



وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين قلدوا الأختام الخاصة بالشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزه والمقطم بطريقى الاتفاق والمساعدة بينهم وآخر مجهول والبصم بها على المستندات المزورة محل التحقيقات مع علمهم بذلك التقليد على النحو المبين.