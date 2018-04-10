الحكومة توجه بدراسة إجراءات تعميق صناعة الحديد المحلية

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا للجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والتجارة والصناعة والمالية والنقل وقطاع الأعمال العام.



وخلال الاجتماع تم استعراض موقف صناعة الحديد في مصر، ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها لتعميق الصناعة محليا، كما تمت مناقشة مشاكل المستثمرين في المناطق الصناعية بمختلف المحافظات.



وفى هذا الصدد، تم توجيه هيئة التنمية الصناعية بحل مشاكل المستثمرين، وإعداد تقارير متكاملة فى هذا الشأن لعرضها تباعًا على اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية.

