الرقابة المالية توقف «عكاظ» و«الصفوة» عن ممارسة بعض الأنشطة

أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط شركتى الصفوة للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وعكاظ لإدارة صناديق الاستثمار، وقفًا مؤقتًا لمدة عام للأولى، و3 أعوام للثانية، اعتبارا من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركتين، وذلك إعمالًا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992"، والمادة الثانية.



كما أصدر المجلس 3 قرارات رقم 44،46،47 تصفية عمليات شركات النساجون الشرقيون القابضة، شركة الصعيد لصناديق الاستثمار، شركة مجموعة لاشين القابضة، فى ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية.



وتنص المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال: "لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التثبيت من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة".