الصين تدرس طرح أصول نفطية

قالت ثلاثة مصادر إن مجموعة سينوكيم الصينية كلفت سبعة بنوك بإدراج أصول نفطية بمليارى دولار فى بورصة هونج كونج، مع تحول الشركة المملوكة للدولة إلى أنشطة أعلى قيمة، بما فى ذلك إنتاج البتروكيماويات.



وقال أشخاص على دراية مباشرة بالموضوع إن سينوكيم اختارت بي. أو. سى انترناشونال وسي. إل. إس. ايه ومورجان ستانلى لترتيب الطرح العام.



وأضافوا أن كلا من تشاينا انترناشونال كابيتال كورب وإتش. إس. بي. سى وآى سي. بي. سى انترناشونال وجيه. بى مورجان سيشاركون أيضا فى ترتيب الطرح المتوقع خلال النصف الثانى من العام.



ومن المرجح أن يشمل الطرح أنشطة تكرير النفط وتجارته والتخزين والنقل، فضلا عن التوزيع والتجزئة، لكن ليس أنشطة المنبع، ومعظمها لإنتاج النفط والغاز فى الخارج.



يأتى الطرح المتوقع فى ظل مساعى بكين لإعادة الحياة للشركات المتضخمة المملوكة للدولة عبر تشجيع استثمار رأس المال الخاص فى الشركات.



وتتحرك حكومة الصين لتأسيس شركات أكبر وأقوى مملوكة للدولة وبناء شركات قادة على المنافسة عالميا. كما تتخلص من أى طاقة فائضة فى قطاعات متخمة، فيما تسعى لتفادى أى مخاطر لتسريح جماعى للعاملين أو الإضرار بالنمو الاقتصادي.



ورفض كل من جيه. بى مورجان وسي. إل. إس. ايه التعقيب. ولم ترد سينوكيم وجميع البنوك الأخرى على طلب للتعقيب. ورفضت المصادر نشر أسمائها نظرا لأن تفاصيل الاتفاق غير معلنة بعد.