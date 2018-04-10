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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:23 م

سوريا تدعو منظمة حظر الأسلحة للتحقيق في دوما

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
وكالات
dostor.org/2123759

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية دعوة رسمية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لإرسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة مدينة دوما والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحادثة الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية فيها.

وقال مصدر مسؤول في الخارجية السورية: «سوريا تؤكد عزمها على تقديم كل أوجه المساعدة اللازمة لقيام البعثة بعملها، وتتطلع لأن تقوم البعثة بعملها بشفافية كاملة والاعتماد على أدلة ملموسة وذات مصداقية». وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وأضاف المصدر: «إن سوريا تؤكد حرصها على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف حقيقة الادعاءات التي تقوم بالترويج لها بعض الأطراف الغربية وذلك لتبرير نواياها العدوانية خدمة لأهدافها السياسية».

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